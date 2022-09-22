عبدالعزيز المطيري



قال مرشح الدائرة الرابعة م.فهد المهمل «بداية أود أن أرحب بالحضور الكريم ولاشك بأننا مقبلون على مرحلة جديدة وعهد جديد نتطلع من خلاله إلى بناء مستقبل مشرق وناجح يستحقه هذا الشعب الكريم وهذا الوطن العزيز».



وأضاف المهمل خلال ندوة أقامها لأهالي الدائرة بمناسبة افتتاح المقر الانتخابي «من هذا المنطلق جاءت فكرة الترشح لعضوية مجلس الأمة لكي نشارك في بناء مستقبل لهذا البلد حتى ينعم بالاستقرار والرخاء والأمان متسلحين بعزيمة شعب قادر على أن يجعل هذا الوطن بحال أفضل».



وذكر المهمل «لقد اخترت الدخول في سباق صعب يراه البعض مستحيلا ونراه ممكنا ليس بسبب قوة المنافسة لكن لثقتي بأننا كشعب عازمون على الإصلاح ونريد الخير للكويت».



واختتم المهمل كلمته قائلا «بعد شطب أخينا المرشح مساعد القريفة اليوم فكلنا مساعد القريفة، وأعاهد الله ثم أعاهدكم على حفظ الأمانة وأن أسعى دائما وأبدا للدفاع عن حقوقكم لتوفير ومكتسباتكم الدستورية وملاحقة الفساد بشتى أشكاله ومحاسبة الفاسدين مهما كانت مكانتهم إبراء للذمة والقسم العظيم».



من جانبه، قال مرزوق الهيت «نحن متفائلون بالمجلس القادم بأن يحقق طموحات وتطلعات الشعب الكويتي ونحن كناخبين تقع علينا مسؤولية عظيمة بحسن اختيار القوي الأمين خاصة ونحن على أعتاب مرحلة حساسة تبدأ بنهج إصلاحي جديد لكي تعود الكويت درة الخليج كما كانت في الماضي وننتشل البلد من الفساد المستشري.



وكان الإعلامي جابر المرد قد افتتح الندوة، مشيدا بدور مرشح الدائرة الرابعة المهندس فهد محمد المهمل في توقيعه على «وثيقة القيم»، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة مبنية على أسس شرعية تحافظ على الهوية والقيم الأخلاق الحميدة وتسعى الى محاربة الظواهر السلبية كالاختلاط في المسابح الفندقية والنوادي الصحية وتدعو إلى تنشئة الأجيال على العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع الكويتي.



وأضاف المرد «فهد المهمل كان من أول الموقعين على ميثاق القيم وشنت بعض الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي هجوما عليه بعد توقيعه على ميثاق القيم وهذا ديدن الجبناء من يختبؤن خلف الحسابات الوهمية ولا يواجهون ويرعون الحجة بالحجة، وقد جلست مع المهمل الندوة وحدثني عن برنامجه الانتخابي متعهدا بأنه في حال وصوله إلى قبة عبدالله السالم سيتبنى العديد من القضايا التي تصب في مصلحة المواطن كالقروض الاستهلاكية وقضية أبناء الكويتيات وقضية البدون والقضية الإسكانية وغيرها من القضايا والملفات العالقة».