مريم بندق



قالت مصادر مالية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن ميزانية صرف مكافأة الصفوف الأمامية للموظفين في وزارة الكهرباء متوافرة.



ولفتت المصادر إلى أن إيداع الميزانية المطلوبة لوزارة الكهرباء في حساب مؤقت بالبنك يطلق عليه حساب العهد يتم فور الاطلاع على استمارة الصرف المعتمدة من المراقب المالي للتأكد من حذف القياديين والتدقيق على إقرارات وتعهدات الموظفين، تنفيذا لمراقبة ديوان المحاسبة وعملا بالقانون الصادر من مجلس الأمة.

وردا على سؤال حول موعد صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في الحرس والجيش والإطفاء، أجابت المصادر: صرف المكافأة حسب مطالبهم بأن تكون عالية الخطورة يحتاج إلى تعديل تشريعي لأن آلية الصرف التي تنفذ حاليا حُددت بقانون.

وزير الأشغال: "أمامية" الكهرباء في طريقها إلى حسابات الموظفين بعد موافقة "الخدمة المدنية"

أعلن وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. علي الموسى ان ديوان الخدمة المدنية وافق على صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وشكر الموسى القيادة السياسية على اهتمامها بأبنائها ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على دعمه اللامحدود، كما شكر جميع العاملين في الوزارة على ما قاموا به من جهود خلال جائحة كورونا، مثنيا على جهود الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لإنهاء إجراءات الصرف.

تعديل تشريعي لصرف " الأمامية " بفئة "عالية الخطورة "للعسكريين

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء"، إن صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في الحرس و الجيش والإطفاء حسب مطالبهم بأن تكون عالية الخطورة يحتاج إلى تعديل تشريعي لأن آلية الصرف التي تنفذ حالياً حُددت بقانون.

"المالية " لـ " الأنباء": ميزانية " أمامية " الكهرباء .. متوافرة

قالت مصادر مالية مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" إن ميزانية صرف مكافأة الصفوف الأمامية للموظفين في وزارة الكهرباء متوافرة.