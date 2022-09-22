ظهر المعروف باسم معناه "إله الماء" بالإغريقية القديمة، باهرا ومتألقا في صور مذهلة التقطها تلسكوب James Webb الفضائي، ووزعتها "ناسا" أمس للكوكب الأبعد عن الشمس بين الكواكب الجارة للأرض، إلى درجة أن Neptune الرابع حجما بينها، يكمل دورة واحدة حول الشمس كل 164 سنة و8 أشهر. مع ذلك، بدا في الصور بحجم قمر الأرض حين يصوّره الهواة بكاميرات عادية.

ويمثل يوم 23 سبتمبر 2022 بالذات، المصادف غدا الجمعة، مرور 176 عاما على اكتشاف عالم الفلك الألماني Johann Gottfried Galle الراحل في 1910 بعمر 98 سنة، لنبتون الموصوف بعملاق جليدي، يستمر كل فصل من فصوله الأربعة 40 سنة وشهرين، والذي كان في 16 سبتمبر الجاري في حالة تقابل مع الأرض وأقرب مسافة منها، وأكثر سطوعا، بحسب ما ورد في تقرير نشرته الأسبوع الماضي "الجمعية الفلكية بجدة" عن الكوكب البعيد 4 مليارات و474 مليون كيلومتر عن الشمس، وأقل منها بـ 250 مليونا عن الأرض.

ومع أنه بعيد كل تلك المسافة الهائلة، إلا أن الرابع حجما بين كواكب المجموعة الشمسية بعد المشتري وزحل وأورانوس، يبدو للراصدين شديد السطوع دائما، لذلك حيّر العلماء لسنوات، حتى زارته مركبة Voyager 2 الأميركية عن قرب، واكتشفت في 1989 أن سطح "الكوكب الأزرق" كما هو لقبه أيضا، مغطى بالنيتروجين المتجمد والمكثف، لذلك يعكس 70% من ضوء الشمس الذي يصل إليه، فيبدو ساطعا أكثر مما ينبغي.