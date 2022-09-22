ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 0.24 في المئة الى مستوى 0.309 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 1.16 في المئة إلى مستوى 0.304 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.92 في المئة إلى مستوى 0.347 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.320 دينار والين الياباني عند 0.0021.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.