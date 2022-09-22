اعتاد البعض على الاستحمام بشكل يومي حرصاً منھم على الحفاظ على نظافة الجسم باستمرار، وتجنب خروج الرائحة الكريھة.

إلا أن الاستحمام الیومي له العديد من الأضرار على العكس مما يعتقده البعض، نعرضھا فیما يلي:

أضرار الاستحمام يومیاً

ظھور البثور: يؤثر الاستحمام يومیا وخاصة بالماء الساخن على الجلد الطبیعي والصحي، وبالتالي يؤدي إلى إزالة طبقة من الزيت وحدوث اضطرابات في البكتیريا الجیدة، ما يلحق ضررا

في البشرة وظھور البثور.

جفاف الجلد: يؤدي الاستحمام بالماء الساخن يومیا إلى تجريد البشرة من الزيوت الطبیعیة التي تحتاجھا البشرة لتظل رطبة، وھو ما يسبب جفاف الجلد وتھیجه والشعور بالحكة.

ظھور بكتیريا مقاومة للمضادات الحیوية: استخدام الصابون المضاد للبكتیريا أثناء الاستحمام يمكن أن يقتل البتكیريا الطبیعیة، ويسبب خللا في توازن الكائنات الحیة الدقیقة على الجلد.

التھابات الجلد: يسمح الجلد الجاف والمتشقق والناتج عن الاستحمام يومیًا للبكتیريا والمواد المسببة للحساسیة باختراق الحاجز الذي يوفره الجلد، وھذا يسمح بردود فعل تحسسیة

والتھابات.

تقلیل قدرة الجھاز المناعي: يؤدي الاستحمام الیومي إلى تقلیل قدرة الجھاز المناعي على أداء وظیفته، حیث يحتاج إلى بعض التحفیز بواسطة الكائنات الحیة الدقیقة الطبیعیة والأوساخ

لتكوين أجسام مضادة.

تدمیر الشعر: يجرد الاستحمام يومیا الشعر من الزيوت الطبیعیة، ما يجعل الشعر باھتا وجافا ومجعدا.