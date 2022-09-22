أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، أن قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) تمكن من ضبط عدد من الأشخاص متلبسين بعملية شراء الأصوات الانتخابية في منزل يدار لشراء الأصوات المخالفة للقانون.

وقالت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه بعد استصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة المنزل وضبط القائمين على عملية الشراء والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم وإحالة جميع الأطراف إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأضافت أن هذه الضبطية تأتي بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وبإشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بتكثيف الجهود الأمنية لرصد وضبط الجرائم الانتخابية سواء جرائم الرشوة أو شراء الأصوات أو غيرها من عمليات التلاعب التي يمكن أن تشوه العرس الديموقراطي (انتخابات أمة 2022 المقررة في 29 سبتمبر الجاري).

وشددت الوزارة على أنها تتابع وترصد طرق شراء الأصوات سواء التقليدية أو عبر الروابط الإلكترونية وعلى أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية.