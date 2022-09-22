بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأن يديم عليهما وافر الصحة وتمام العافية.