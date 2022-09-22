بشرى شعبان

علمت "الأنباء" من مصادر خاصة، ان وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية فهد الشريعان، أصدر قرارا بحل مجلس ادارة المقاهي الشعبية.

وينص القرار الذي حصلت "الأنباء" على نسخة منه، على حل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية المشكل بالقرار الوزاري رقم (8/أ) وإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية وتعيين عبدالله ناصر الغيث رئيسا، وحسين سعود الأنصاري نائب الرئيس ، وفيصل عيادة الدرعة أمين الصندوق ، ةإبراهيم خالد البدر أمين السر، وكل من الأعضاء عبدالرحمن حمد الرشيد وبدر ناصر العنزي على ان يضع مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للإشراف الإداري والمالي للمقاهي الشعبية.

ويسمح القرار لمجلس الإدارة الاستعانة في الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لخدمة أغراض الصندوق على ان تصرف مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة لا تتجاوز ( 500 د.ك ) .

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه اجتماعا دوريا مرة واحدة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة وعلى المجلس الادارة ان يرفع تقارير شهرية عن اعماله للوزير.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، ويلغى كل نص يخالف احكاـمه ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .