الوزير فهد الشريعان: الجمارك صمام الأمان بعد الله عز وجل لكويتنا الغالية في محاربة كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد

سليمان الفهد: نواصل تفعيل مبادرات وأنماط جديدة تعزز من مستويات الخدمات الجمركية بما يتوافق مع المعايير الدولية

برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، ومن وزارة الداخلية اللواء حامد الدواس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي والعميد محمد قبازرد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير مؤسسة الموانئ الكويتية عيسى الملا، أقامت الإدارة العامة للجمارك حفل مشاريع التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا بالإدارة العامة للجمارك يوم الأربعاء الموافق 21/9/2021، وذلك على مسرح الإدارة العامة للجمارك بمنطقة الشويخ.

وكان في استقبال وزير التجارة والصناعة والضيوف مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبد العزيز الفهد، ونائب المدير العام لشؤون البحث والتحري راشد البركة وعدد من قياديي الجمارك.

وقد انطلقت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لدولة الكويت، تلته تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد كلمة قال فيها:

بداية، أتقدم بالشكر للوزير فهد الشريعان لرعايته الكريمة لحفلنا هذا، ونكرر ترحيبنا بجميع السادة الحضور.

ضيوفنا الكرام، إن الإدارة العامة للجمارك متمثلة في كل قطاعاتها تؤمن بأن التقنيات والمنصات الرقمية أصبحت من أهم مكونات البنية التحتية لمختلف المؤسسات في العمليات الإدارية والخدمية والرقابية وهو ما جعلها ركيزة أساسية في خططنا من خلال توجيهات مباشرة بضرورة الاستفادة من التطور الإلكتروني الهائل والمستمر في مجالات العمل الجمركي المختلف والرقابة الحديثة في ظل التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه التجارة عبر الحدود، ومن ثم فإن الإدارة العامة للجمارك وبسواعد أبنائها تواصل حشد الطاقات البشرية والتقنيات المختلفة لمواجهة كل التهديدات التي تؤثر على أمن وسلامة المجتمع، وفي هذا الإطار فإن الإدارة العامة للجمارك وبناء على توجيهات معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تواصل تفعيل مبادرات وأنماط جديدة تعزز من مستويات الخدمات الجمركية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع وضع أهمية خاصة لأمن الحدود وتسهيل التجارة، سعياً لإثراء الاقتصاد الوطني من خلال التجارة الآمنة التي تعود بالنفع على وطننا الكويت.

حضورنا الكريم، إيماناً منا بأن رجال الجمارك هم خط الدفاع الأول ومن خلال هذا الحفل فإنني أؤكد اعتزازي بالإنجازات المتميزة للمنافذ الجمركية المتعلقة بمعدلات غير مسبوقة في الضبطيات الفترة الأخيرة، وأن ما تم تحقيقه من انجازات هو محل اعتزاز وفخر لنا جميعاً، ويسهم بشكل كبير في رفعة وتقدم وطننا وحماية المجتمع، كما أن المهام الوطنية للإدارة العامة للجمارك، وما تحمله من أبعاد أمنية، تستمد الدعم المثمر من خلال قنوات فعالة تم تعزيزها مع وزارة الداخلية عن طريق الرقابة المشتركة وتعزيز سبل التعاون في مجال مكافحة التهريب، فكل الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية لتوجيهاته المستمرة بتعزيز الإجراءات الأمنية والجمركية في منافذ وموانئ البلاد ولقطاعات الوزارة لمساندة الإدارة العامة للجمارك.

كما أننا وجّهنا كل الدوائر الجمركية إلى وضع أهداف واضحة ومحددة لتعزيز عمليات الاستهداف للتجارة غير المشروعة من خلال خطط واستراتيجيات استخدام الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات والرقابة اللازمة عليها للحصول على نتائج تحليلية تعزز عمليات التحري واستهداف البضائع غير المشروعة والذي من شأنه تحقيق النجاح لهذه المؤسسة في مهمتها الوطنية.

حضورنا الكريم، شهدت الإدارة بناء وتجهيز حزمة مبادرات نوعية داعمة لتحقيق العديد من الأهداف التطويرية من خلال مجموعة التطبيقات التي تم تدشينها أو البدء في المراحل التجريبية لها، والتي شملت مجموعة من الحلول الرقمية، كما شملت هذه المبادرات التوسع في توفير وتحديث وتنويع طرق الفحص الأمني من خلال أجهزة الفحص الإشعاعي وأجهزة فحص الحقائب والطرود والأفراد، التي توافقت مع المعايير الفنية المعتمدة للاستخدام التشغيلي في المنافذ الجمركية وذلك من خلال عقد الشركة المستثمر وتعاونها مع مجموعة عالمية متخصصة في ذلك المجال.

كما تواصل الإدارة العامة للجمارك تطوير منظومة الإفراجات الجمركية لتحقيق نموذج عمل إلكتروني للحصول على الإفراجات الحكومية والتي تخدم العديد من الجهات والقطاعات الحكومية التي وصل عددها حتى اليوم إلى ما يتعدى 20 جهة وقطاعا، ومازالت خطط التوسع مستمرة لتصبح العمليات 100% إلكترونية بالكامل مع كافة الجهات الحكومية.

وتتشرف الإدارة العامة للجمارك بالإعلان عن بعض البرامج والنظم الحديثة والأجهزة المتطورة من خلال الفيديو الإيضاحي الذي سوف يعرض بعد قليل.

وختاماً نجدد الشكر لمعالي وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لرعايته الكريمة للحفل والحضور الكرام وكافة العاملين بالإدارة العامة للجمارك.

وفق الله الجميع لما فيه الخير لوطننا تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، و رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظه الله.

وبعد انتهاء كلمة مدير عام الجمارك تم عرض فيديو توضيحي يشرح للمشاريع والإنجازات التي قامت بها الإدارة العامة للجمارك خلال الفترة الماضية في مجال التحول الرقمي بكل قطاعات ومنافذ الجمارك، ويبين أحدث المعدات والأجهزة التي يتم استخدامها في كافة المنافذ الجمركية بالدولة.

وعقب انتهاء العرض التوضيحي قام وزير التجارة والصناعة بإلقاء كلمة قال فيها:

لا أخفيكم الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء بجميع قطاعات الدولة بشكل عام وللجمارك بشكل خاص، حيث إن الإدارة العامة للجمارك هي النافذة الأولى لدخول جميع الواردات للدولة وأنتم صمام الأمان بعد الله عز وجل لكويتنا الغالية في محاربة كل من تسـول له نفسه المساس بأمن البلاد.

وكذلك الدور الاقتصادي المهم الذي يلعبه هذا الجهاز والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق العاملين به وكلي ثقة بكم.

ومن هذا المنطلق أود أن أؤكد لكم دعمي الكامل لجميع الاستراتيجيات والخطط التي تستهدفها الإدارة العامة للجمارك بما يرفع من فاعلية الأداء وكفاءة العمليات التشغيلية لتحقيق جميع الأهداف المرجوة.

كما انني أتابع عن كثب وحرص شـديد ما تشهده الإدارة العامة للجمارك من إنجاز ملف التحول الرقمي واستخدام أحدث الأنظمة المعمول بها لتسهيل كافة الخدمات للمتعاملين مع الجمارك، وهذا ما يعكس صورة الكويت على المستوى الاقتصادي لجذب الاستثمارات وتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين تحت راية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد الأمين، حفظه الله.

هذا، وقام مدير عام الإدارة العامة للجمارك بتقديم سيف تذكاري لوزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، كما قام بتقديم الدروع التذكارية إلى قيادات وزارة الداخلية.