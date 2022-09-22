اتفاقيات مع فلسطين لرفد سوق العمل بتخصصات وخبرات مطلوبة

تكثيف الجولات التفتيشية وترحيل المخالفين

طلبت الهيئة العامة للقوى العاملة من نظيرتها في جمهورية مصر العربية التحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية الاستقدام إلى الكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد والالتزام بالتشريعات والأنظمة الكويتية للحد من أية مخالفات تنتج عن عدم الالتزام بها والتي تنتهي بترحيل العمالة المخالفة.

وقال مدير عام الهيئة بالتكليف د. مبارك العازمي، على هامش ترأسه الوفد الكويتي لأعمال الدورة 48 للمؤتمر العربي الذي اختتم اعماله أمس في القاهرة، ان الكويت دعت وزارة العمل المصرية التركيز على دور وكالات التوظيف ودور الجهات الحكومية في مراقبته بما يكفل حماية حقوق العمالة قبل سفرها وضمان صحة وسلامة إجراءات الاستقدام.

وذكر أن الوفد الكويتي أكد في عدة لقاءات مع وزراء عمل دول عربية على الحماية التي تكفلها القوانين الكويتية لحقوق جميع العمال من مختلف الجنسيات مع التركيز على اهمية الدور الذي تلعبه الدول المرسلة للعمالة في مراقبة وكالات التوظيف والالتزام باشتراطات الاستقدام.

ونفى العازمي أن يكون قد صرح الوفد الكويتي لوسائل الإعلام في مصر أو وفود العمل الأخرى المشاركة في اعمال المؤتمر حول نية تفعيل ربط الكتروني مع مصر أو غيرها من الدول بشأن آلية استقدام العمالة مؤكدا ان هناك قوانين وأنظمة محلية معمول بها وتنظم عملية إصدار اذونات العمل، لافتا إلى ان الوفد ملتزم بالتصريح في مثل هذه الفعاليات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من الدولة.

وكشف عن توجه لدى الهيئة في تطبيق الاختبارات المهنية على مجموعة من المهن الجديدة بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية لضمان مستوى المهارة للعمالة التي تأتي للعمل في الكويت.

ولفت الى ان الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية شرعت في تكثيف الجولات التفتيشية ومراقبة عقود العمل ومدى صحتها وذلك للحد من العمالة الهامشية التي لا يوجد لها مراكز عمل محددة وتعمل خلافا للأذونات الممنوحة لها، داعيا دول الإرسال القيام بدورها في توعية عمالتها من تلك الممارسات حتى لا تتعرض العمالة للمسائلة القانونية التي تستوجب الترحيل عن البلاد.

وكان الوفد الكويتي قد عرض خلال المؤتمر تقريرا خاصا بلجنة الصياغة من قبل رئيسها مدير ادارة العلاقات الدولية في الهيئة جابر العلي، حيث اعتمدت مجموعة من القرارات كان من اهمها " دعم التوجه نحو حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة لمنظمة العمل الدولية وادانة ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه عمال وشعب فلسطين ".

وأكد الوفد خلال لقائه وزير العمل الفلسطيني نصري ابوجيش على هامش اعمال المؤتمر دعم الكويت الكامل للقضية الفلسطينية وحق العمال الفلسطينيين في كافة المحافل العربية والدولية في مجال العمل، وجرى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال استقدام العمالة الفلسطينية اصحاب المهارة والمؤهلات العلمية التي تساهم في تنمية سوق العمل الكويتي.

كما التقى الوفد وزير القوى العاملة المصري حسن شحاته وجرى تبادل الحديث حول العلاقات الثنائية ودور الكويت في توفير الحماية للعمالة والمطلوب نحو مكافحة التجاوزات التي تقوم بها وكالات التوظيف بحق العمالة الجدد.