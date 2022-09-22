وسط أجواء تفاعلية واحتفالية مميزة، وبحضور لفيف من رموز العمل الخيري والإنساني بدولة الكويت، احتفلت مبرة العوازم الخيرية بمرور 10 سنوات على تأسيسها ودخولها ساحة العطاء الكويتي.

وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس في تصريح له على هامش الحفل إننا اليوم نستذكر وبكل فخر مسيرة حافلة بدأها المؤسسون الأوائل لهذا الكيان المبارك منذ 10 أعوام حتى أصبحت المبرة ولله الحمد رقماً مهماً في مؤسسات العمل الخيري الكويتي، بمشاركتها المميزة في كل المحافل والدعوات والفزعات الخيرية بدولة الكويت.

وتابع البسيس هذه المبرة التي أسسها 139 رجلاً من رجالات البر والخير والعطاء رفعت منذ يومها الأول شعارها المعروف "عطا حتى يعم الخير" واتخذت من هذا الشعار منطلقاً في عملها، فقدمت المشروعات الخاصة بدعم الأسر المتعففة والفئات المحتاجة داخل الكويت، اجتماعياً وصحياً وتعليمياً، إلى جانب مشاركتها في الفزعات الخيرية الكبرى كفزعة الكويت إلى جانب المشاركة الفاعلة في الجوائز والمسابقات الخيرية التي تعزز صورة العمل الخيري الكويتي ومسيرته الناصعة.

وخلال الحفل تم تكريم 139 مؤسساً للمبرة، في مشهد يعكس روح المودة والأخوة التي يبثها مجلس إدارة المبرة لتعزيز قيمة الوفاء لأصحاب الفضل من المؤسسين الأوائل.

هذا وقد شارك في تكريم مؤسسي المبرة، لفيف من رموز العمل الخيري الكويتي يتقدمهم الشيخ د.عبدالمحسن الخرافي الرئيس السابق اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، ورئيس الاتحاد الحالي د. ناصر العجمي، و رئيس مركز الكويت للتوثيق العمل الانساني ( فنار ) د.خالد يوسف الشطي، وأمين سر مبرة دشتي امين سر مبرة دشتي بدر منصور الشطي ورئيس مبرة معرفي الخيرية عبدالاله معرفي.

كما قام كل من رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د. ناصر العجمي ورئيس مبرة الدعم الإيجابي محمد فهيد العجمي بتكريم رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية على مسيرة المبرة المتواصلة في دعم مختلف الأنشطة الخيرية، وتعزيز المبادرات المختلفة التي تصب في صالح العمل الخيري الكويتي.

وفي ختام الحفل توجه البسيس بالشكر العميق لكل من شارك بالحفل من المؤسسين الكرام، وكذلك رموز العمل الخيري الكويتي الذين أضافوا بهجة كبيرة بحضورهم حفل التكريم، مجدداً حرصه على أن تستمر المبرة في تطوير مسيرتها الخيرية لتتسق مع شعارها المعروف "عطا حتى يعم الخير".