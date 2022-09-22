اجتمع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم الخميس بحضور نائب رئيس قطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر مع كبار قيادات قوة الإطفاء العام وذلك للاطلاع على خطة تأمين مقار الانتخابات المقررة في 29 الجاري ، كما استمع الى شرح مفصل من مدير ادارة العمليات المركزية العقيد سعد طه ياسين حول الاستعدادات التي اتخذتها القوة والتي ستشمل توزيع 36 نقطة إطفاء على مقار الاقتراع الرئيسية والتي ستزود بآليات للتدخل السريع اضافة الى توزيع قوة من قطاعي المكافحة والوقاية.

ووجه الفريق المكراد إلى ضرورة مواصلة العمل والعطاء والالتزام بالمهام والتنسيق الكامل والجهوزية للتعامل مع أي طارئ لاسمح الله.