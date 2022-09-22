أعلنت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) عن استمرار التسجيل في الدورة الشتوية لمشروع سابقي الزمان واحفظي القرآن للنساء، والتي تبدأ الدراسة بها يوم 2 أكتوبر المقبل وحتى نهاية ديسمبر.

وقالت رئيسة اللجنة النسائية بجمعية حفاظ كفا العنزي : التسجيل في الدورة الدورة الشتوية لمشروع سابقي الزمان واحفظي القرآن للنساء متاح من خلال موقع الجمعية على الإنترنت وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بلغ عدد الطالبات المسجلات حتى الآن 518 طالبة .

وأضافت : تهدف الدورة الشتوية إلى حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد ومعرفة القراءات من خلال حلقات قرآنية متنوعة تتناسب مع رغبات وقدرات جميع الطالبات المنتسبات واللائي تبدأ أعمارهن من سن 18 سنة فما فوق، مبينة أن للمشروع 4 مراكز قرآنية تتوزع في عدة مناطق هي: مسجد فاطمة الوقيان بمنطقة (بيان) ومسجد محمد الأزهري بمنطقة (مبارك الكبير) ومسجد عبد العزيز حمادة بمنطقة (الروضة)، ومسجد لولوة الزبن بمنطقة (مشرف).

وأضافت : نعمل من خلال هذا المشروع المتخصص على تخريج حافظات متقنات للقرآن الكريم واعيات لدورهن في المجتمع وصناعة جيل جديد يكمل المسيرة في خدمة القرآن وتعليمه، وبفضل الله عز وجل تخرج من المشروع أكثر من 43 حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2021م.

وأعربت عن سعادتها البالغة من الإقبال الكبير الذي تشهده حلقات حفظ القرآن الكريم وتجويده ضمن مشروع سابقي الزمان واختمي القرآن من النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله ذوات الهمم والكفاءة العالية .

وأشارت إلى وجود لجنة مختصة من المعلمات يقمن باختبار المنتسبات الجدد قبل قبولهن لتحديد مستوى كل طالبة على حدة واختيار الحلقة المناسبة لها بعد اجتيازها للاختبار، حيث أن طاقم عمل الحلقات يضم كوكبة من المعلمات المتقنات وإشراف فني للشيخة عائشة الصفي ، فضلا على اشتمال المشروع على بعض الانشطة المساندة، ومن أمثلتها فعالية اليوم القرآني ، والعديد من البرامج الأخرى النافعة ذات الأثر الطيب.