بعد عام من إطلاق أول رحلة مباشر من الكويت إلى العاصمة الأوزبكية، أعلنت طيران الجزيرة امس عن إطلاقها خط رحلات جديدا إلى مدينة نمنكان التي تعد ثالث أكبر مدينة في أوزبكستان والواقعة في المنطقة الشرقية من البلاد، وتسير الشركة هذا الخط الجديد بواقع 3 رحلات أسبوعية، تغادر الكويت أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، مع تغيير مواعيد الرحلة في يوم 13 أكتوبر.

وبمناسبة هذا التوسع، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «يعد هذا الخط المباشر الأول الذي يتم إطلاقه من الشرق الأوسط إلى نمنكان، ويساهم في نمو العلاقات التجارية ويوفر المزيد من الخيارات السياحية في منطقة شرق أوزبكستان، حيث تشتهر نمنكان بكونها مركزا للصناعات الخفيفة، وخاصة الصناعة الغذائية، بالإضافة إلى ما تشتهر به من معالم تاريخية وتجربة ثقافية تميز أوزبكستان».

جدير بالذكر أن «الجزيرة» شركة طيران كويتية منخفضة التكلفة ورائدة في خدمة شبكة وجهات تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تشغل رحلات تجارية ورحلات شحن جوي من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، وتخدم أكثر من 53 وجهة ذات الطلب العالي للسياحة والأعمال.