أمير زكي

علمت « الأنباء» ان وزارة الداخلية سكنت عدداً من المدراء العامين في قطاعات مختلفة وذلك بديلاً عن قيادات متقاعدة أو أحيلت للتقاعد قبل أشهر قليلة .

إلى ذلك، قال مصدر أمني ان من بين المديرين العامين الذين صدرت بهم قرارات من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد هم اللواء وليد شهاب مدير عام مديرية أمن الأحمدي، واللواء فواز الخالد مدير عام الادارة العامة للجنسية نقلا من «المرور» واللواء يوسف الخدة مدير عام الادارة العامة للمرور، والعميد سعد الهملان مديرا عاما للإدارة العامة لمراكز الخدمة، والعميد عبدالقادر الشعبان مديرا عاما للتدريب في اكاديمية سعد العبدالله، والعميد عبدالعزيز العريفان مديرا عاما للقوات الخاصة، والعميد فهد العبيد مدير عام أمن السجن، والعميد محمد قبازرد مديرا عاما للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد علي البناي مديرا عاما للمنافذ البرية، والعميد عيسى الفيلكاوي مديرا عاما لأمن المطار، والعميد فارس القحطاني مديرا عاما لشرطة النجدة، والعميد حمد الطوالة مديرا عاما لمديرية أمن محافظة مبارك الكبير نقلا من منصبه السابق كمدير عام لشؤون الإقامة.

وأضاف المصدر أن الشواغر الأخرى في مديريات الأمن سيتم البت فيها عقب انتخابات مجلس الأمة.