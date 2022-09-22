كريم طارق

كشف نائب المدير العام لقطاع الحماية بالهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة د. فهد المراد في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن حملة نوعية شنتها اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء على إحدى العيادات الخاصة بمنطقة حولي، لافتا إلى أنه وخلال الجولة تم ضبط أحد العمالة الوافدة يمارس مهنة أخصائي تخاطب وتعديل سلوك أطفال ممن يعانون من صعوبة النطق وغيرها، وذلك دون مؤهل علمي وترخيص بمزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة.

وأضاف المراد أن الحملة جاءت بعد عمليات بحث وتحر تجريها اللجنة المشتركة على كل العيادات الخاصة في الكويت، مشيرا إلى أنه تبين من خلال الحملة أن العامل يحمل إذن عمل بمهنة «مراسل» ويقوم بوهم الآباء والأمهات كونه اخصائيا في التخاطب، موضحا أنه تم ضبط المخالف وإحالته إلى مباحث شؤون الإقامات تمهيدا لإبعاده.

وبين المراد أن الحملة التفتيشية جاءت بمشاركة عدد من الجهات المعنية في مقدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة ومباحث شؤون الإقامات، مهيبا بأصحاب العمل والعمالة في جميع عيادات الكويت إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات والقوانين المعمول بها في الكويت، لتجنب الوقوع في المخالفات، مؤكدا على استمرار الجولات التفتيشية المكثفة على كافة القطاعات والتي من شأنها ضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الإضرار بسوق العمل.