الترتيب لأولوية الترشيح يتغير طبقاً للتعيينات

شرطان لتعيين أبناء الكويتيات في الحكومة

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام سعد الربيعان ووكيل الديوان عبير الدعيج (ندبا) يواصلان جهودهما بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية لإعلان دفعة جديدة من مختلف التخصصات العلمية والأدبية والشهادات المتوسطة.

وأكدت المصادر ان العمل مستمر في تلقي احتياجات الجهات الحكومية المختلفة لتوفير وظائف لأصحاب التخصصات المختلفة ومنها تخصص التاريخ - كلية الآداب.

وردا على سؤال حول تعيين أبناء الكويتيات، أجابت المصادر: يتم التعيين حسب الإجراءات المتبعة من ناحية وجود شاغر لا يتوافر فيه كويتيون على قائمة الانتظار، إلى جانب الأوراق والمستندات المطلوبة.