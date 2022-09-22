مريم بندق

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء " أن مجلس الوزراء سيحسم تاريخ عطلة المولد النبوي الشريف الذي يصادف السبت 8 أكتوبر في اجتماعه المقبل .

وسيأتي قرار المجلس في ضوء 3 معايير الأول: يوجد تعميم ينص على أنه إذا صادف يوم السبت عطلة رسمية يعتبر عطلة رسمية وليس يوم راحة، والاعتبار الثاني أن المجلس سبق واعتمد يوم الأحد الموافق 2 يناير لعام 2022 ليكون يوم راحة بديلاً عن يوم السبت 1 يناير باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2022، والاعتبار الثالث قرار سابق للمجلس بترحيل بعض العطلات التي تأتي أثناء الأسبوع إلى الخميس اللاحق أو السابق لها.