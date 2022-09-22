قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها على الإنترنت، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران وتستهدف بالتحديد شرطة الأخلاق ومسؤولين أمنيين في طهران وذلك بعد وفاة الشابة مهسا اميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق بسبب ارتدائها «ملابس غير محتشمة».

وقالت الوزارة إنه تم فرض عقوبات على قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني ورئيس شرطة الأخلاق ووزير المخابرات.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أثارت وفاة الشابة في حجز للشرطة احتجاجات في أنحاء إيران، وهو ما دعا الحرس الثوري إلى إصدار تحذير بحق من «ينشرون أخبارا كاذبة وشائعات» عن الواقعة.