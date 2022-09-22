الجارالله: تفعيل واستحداث سياسات وإستراتيجيات لمكافحة المخدرات وإدراجها ضمن خطط التنمية الوطنية

تبني برامج وقائية حديثة مبنية على الممارسات الحديثة ووضع برامج توعوية مختصة للوقاية من الإدمان

دعوة رجال الدين لتكثيف جهودهم في مواجهة المخدرات ودعمهم لتطوير مهاراتهم في التواصل مع الشباب

أهمية التعاون الدولي السيبراني وملاحقة الأساليب الجديدة الرقمية وتشديد الرقابة على «الإنترنت المظلم»

حنان عبدالمعبود

أوصى المشاركون في ندوة «استنهاض الطب الإسلامي في مواجهة المخدرات» التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت بضرورة إطلاق خطة عربية موحدة لمواجهة آفة المخدرات، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وقال رئيس مجلس أمناء المنظمة د.محمد الجارالله إن التوصية المقترحة تشمل توصيفا للآليات والمؤسسات والخبرات التراكمية الداعمة شاملة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف الجارالله أن الندوة التي عقدتها المنظمة أمس برعاية وحضور وزير الصحة د.خالد السعيد دعت أيضا إلى التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجال خفض العرض وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال خفض الطلب.

وأوضح أن من التوصيات كذلك إنشاء وتعزيز وتحديث مراكز المعلومات وقواعد البيانات حول المخدرات محليا وإقليميا ودوليا وبناء وتعزيز القدرات البحثية والدراسات حول خطورة المخدرات.

وبين أن المشاركين أوصوا أيضا بمراجعة وتفعيل واستحداث السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل لمكافحة المخدرات وإدراجها ضمن خطط التنمية الوطنية إضافة إلى ضرورة إنشاء مركز أبحاث يضم خبراء ومختصين من جهات حكومية وأكاديمية ومدنية في الأمن السيبراني والإعلام وعلم الاجتماع وغيرها لرصد وتحليل وتقييم جرائم الإنترنت وأنواعها.

وأشار الى أن من التوصيات تبني برامج وقائية حديثة مبنية على الممارسات الحديثة ووضع برامج توعوية مختصة للوقاية من الإدمان بأنواعه مع بيان كيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وطريقة التعامل معه بشكل علمي وقانوني للشرائح المستهدفة.

وأفاد الجارالله بأن المشاركين في الندوة أوصوا في مجال التنمية البشرية بإتاحة الفرص التدريبية وبناء القدرات الشخصية والمؤسسية لمواجهة المخدرات إلى جانب المراجعة الدورية وتحديث التشريعات والقرارات التفصيلية وسن تشريعات جديدة.

ولفت إلى أن من التوصيات أيضا التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الشراكات مع وسائل الإعلام بأنواعها ومؤسساتها لاستهداف كل الفئات وإنشاء تحالف انترنت عالمي وشبكة عالمية لتجميع مختلف الجهات العاملة في مجال مكافحة المخدرات مع إلزام شركات الإنترنت بمنع إعلانات الترويج للمخدرات بكافة الطرق.

وقال إن الندوة أكدت على أهمية التعاون الدولي السيبراني وملاحقة الأساليب الجديدة الرقمية وتشديد الرقابة على (الإنترنت المظلم) والعملات المشفرة التي تسهل العلاقة بين المروج والمتعاطي دون الحاجة للتعامل المباشر بينهما.

وذكر أن الندوة أوصت أيضا بدعوة رجال الدين لتكثيف جهودهم في مواجهة المخدرات ودعمهم لتطوير مهاراتهم الصحية والتواصل مع الشباب وتوحيد الرأي الفقهي حيال التعامل مع المدمنين.

والمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية هي منظمة مستقلة ومقرها الكويت أنشئت بمرسوم أميري أصدره المغفور له بإذن الله أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح ضمن أهم إنجازات منظمة العالم الإسلامي إبان رئاسته لها عام 1984.