طرح المطرب هيثم شاكر، أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب التي تحمل اسم "أعدائك كترت" من كلمات معتز الإمام وألحان محمود أنور وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكان هيثم شاكر قد تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد حديثه عن كواليس إصابته بسرطان القولون، وعن تفاصيل بداياته الفنية.

وفي مقابلة تلفزيونية عرض البرنامج فيديو لحظة بكاء هيثم شاكر خلال إحيائه حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية، وتعددت التفاسير حول سبب بكاء هيثم شاكر إذ اعتقد البعض أنه نظرا لمروره بأزمة صحية أو لغيابه فترة عن إحيائه الحفلات.