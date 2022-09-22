انتهى المخرج محمد سامي من مُعاينة أماكن التصوير والديكورات الخاصة بمسلسل "العمدة" الذي يعود فيه للتعاون مع الفنان محمد رمضان وينافس به في مارثون دراما رمضان المُقبل.

وتنوعت أماكن التصوير ما بين ديكورات قرية بالأرياف وحارة شعبية إلى جانب الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

والمسلسل تأليف محمد سامي بمشاركة مهاب طارق، ويتوقع انطلاق تصوير أول مشاهد العمل خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المُقبل.

وسبق أن تطرق الفنان محمد رمضان لقصة المسلسل وطبيعة دوره في العمل، قائلا، :"كما عوّدنا الجمهور أنا وسامي، سيليق هذا المسلسل بكل الطبقات والفئات الاجتماعية والعمرية، وبالتأكيد لن يشبه العمل قصة المسلسلات التي قدمناها سابقا".

وأوضح أنه يُقدم في المسلسل "شخصية صعبة جدا"، وتحمل اسم "جعفر العمدة"، والتي استمد المسلسل اسمه "العمدة" منها.