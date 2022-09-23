يعقوب العوضي



توصل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب الإسباني إيسيدرو مارتينيز ومساعده دييغو غونزاليس مع اتحاد كرة اليد إلى انهاء عقدهما بالتراضي وذلك لظروفهما الخاصة التي تمنعهما من الاستمرار مع المنتخب الأول والشباب في مرحلة الاعداد المقبلة.

ويسعى اتحاد اللعبة إلى إيجاد بديل ناجح لاستئناف مرحلة الاعداد خاصة لمنتخب الشباب الذي سيشارك في بطولة الدوري العام كنوع من الإعداد المبكر لكأس العالم المرتقبة.

وفي هذا الإطار، أكد أمين سر الاتحاد قايد العدواني أن المنتخبات الوطنية على قدر المسؤولية، مشيدا بدور الجهاز الفني الإسباني والذي وفق مع المنتخبات الوطنية ونجح في ايجاد الانسجام في فترة قصيرة وحقق التأهل لكأس العالم، وقد حالت ظروف الطاقم الإسباني دون الاستمرار مع المنتخبات الوطنية وبدورنا لا نقف حجر عثرة في طريق أي شخص يعمل تحت مظلة الاتحاد.

ونتطلع في الفترة المقبلة إلى الاتفاق مع جهاز فني قادر على استئناف المسيرة الناجحة للأزرق والشاب.