دفاع المرشحين العائدين يطلب رد هيئة «التمييز» ويدفعون بعدم جواز نظر الطعن الحكومي

عبدالكريم أحمد

تقدم دفاع المرشحين العائدين إلى الدائرة الإدارية في محكمة التمييز بطلب رد الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار جمال العنيزي خلال الجلسة التي عقدت قبل قليل لنظر طعون الحكومة ضد أحكام محكمة الاستئناف بإلغاء شطبهم من السجلات الانتخابية.

وذكر مصدر أن دفاع المطعون ضدهم دفع بعدم جواز نظر طعن الحكومة بالحكم الاستئنافي كون أنه لم يبت بدعاوى موكليهم الأربعة بل أوقفها وأحالها إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية «قانون المسيء».

وانتهت الجلسة بقرار المحكمة إرجاء نظر الطعون إلى الأحد المقبل لحين الفصل بالطعون الدستورية.