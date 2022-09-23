الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عدنان درجال عن موعد سحب قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل في محافظة البصرة العراقية.



وأكد درجال أن القرعة ستقام بمشاركة ممثلي المنتخبات الخليجية الثمانية المشاركة في البطولة والمقررة إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، مضيفا أن الأمور تسير كما هو متوقع لتقام البطولة في البصرة، لاسيما أن هناك دعما وتعاونا متواصلين من قبل رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وأعضاء المكتب التنفيذي.



وأضاف أن ملعب الميناء الأولمبي وصل إلى مراحل متقدمة من العمل المتواصل وباقي المنشآت في البصرة جاهزة تماما لاستضافة «خليجي 25»، مؤكدا في الوقت ذاته تمسك العراق بحق استضافة البطولة، خصوصا أن هناك وقتا كافيا لتنظيم بطولة استثنائية.

وتسيطر حالة من الغموض على مصير البطولة الخليجية، مع تصاعد الأحداث والأوضاع الأمنية في العراق، فكان من المفترض أن تقام البطولة في ديسمبر 2021 في البصرة، لكن اللجنة المنظمة قررت التأجيل إلى شهر يناير 2023، بسبب عدة عوائق. ومن المقرر أن يحدد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي هوية البلد المستضيف للبطولة الحائرة، سواء العراق أو نقلها إلى الكويت.