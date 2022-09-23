القاهرة - سامي عبدالفتاح



في التاسعة مساء اليوم بتوقيت الكويت، وعلى ملعب ستاد الإسكندرية، يخوض منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أولى وديتي فترة التوقف الدولي، وذلك أمام منتخب النيجر تعقبها ودية ليبيريا الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن تحضيرات «الفراعنة» لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.



ويسعى فيتوريا إلى الوقوف عند كل كبيرة وصغيرة في المنافس، لتحقيق انطلاقة مميزة للمنتخب، قبل مواجهتي مالاوي مارس المقبل بالتصفيات.



واكتملت صفوف المنتخب المصري بالمحترفين السبعة وهم: طارق حامد وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا ومحمود تريزيغيه ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد صلاح، بالإضافة إلى لاعبي الزمالك أحمد زيزو ومحمود الونش وإمام عاشور وأحمد فتوح.



ويقود منتخب النيجر المدرب الفرنسى ميشيل كافالي، والذي كان له تجربة سابقة في مصر مع فريق الاتحاد السكندري.



ومن المنتخب الأول إلى المنتخب الأولمبي الذي اتفق على لعب مباراتين وديتين مع نظيره البنيني بالإسكندرية أيضا يومي 23 و26 الجاري، حيث يستعد المنتخب بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي لمواجهة الفائز من بتسوانا وإي سواتيني في المرحلة الثانية لتصفيات بطولة أمم أفريقيا في أكتوبر المقبل، على أن يواجه الفائز من زامبيا وسيراليون في المرحلة الثالثة خلال مارس 2023.

وتقام أمم أفريقيا في يونيو المقبل بالمغرب، بمشاركة 8 منتخبات من ضمنها المغرب مستضيف البطولة.