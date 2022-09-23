وسط حضور حاشد دعما له لدخول سباق المنافسة في انتخابات مجلس الأمة 2022، استقبل مرشح الدائرة الرابعة سعد هجرس النصافي أبناء الدائرة الرابعة في افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة العارضة الحرفية أمس الأول.



وأكد النصافي أن دعم أبناء الدائرة وسام غال على صدره، قائلا «أراهن على أبناء الدائرة في اختيارهم لممثلهم بما يتناسب مع الرغبة السامية في تصحيح المسار».



وأضاف النصافي أن ترشحه للمرة الأولى لم يكن من فراغ بل جاء بعد رؤية مدى قبول الناخبين على البحث عن وجوه جديدة تخدمهم وتخدم البلاد بما يحقق رؤية لمستقبل وطن مشرق، لافتا إلى أن المسؤولية أصبحت ثقيلة على كل مرشح خاصة مع قرب الدخول في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات.



وأشار النصافي الى أن العمل بشكل منفرد لا يحقق النجاح الحقيقي وبالتأكيد لا أحد يملك عصا سحرية للتغيير إن لم يكن وفق مجموعة وعمل جماعي، مبينا أنه على المستوى الشخصي سيدعم بقوة كل قضية تهم المواطن وتطور البلد، وبالأخص قضية المتقاعدين بشكل كبير كونهم منسيين ويحتاجون لتعديل اوضاعهم خاصة فيما يتعلق بالرواتب، فضلا عن رفع المعاناة عن كل مواطن.



وقال النصافي: « في الختام لا تسعني الكلمات في التعبير عن السعادة بكم الحضور من إخواني الذين شرفوني وأثلجوا صدري بدعمهم اللامتناهي، وماهي غريبة عليهم»، مضيفا «على المرشح الذي يملك حضورا من المحبين ألا يضع الخذلان في حساباته أبدا»، راجيا من الله أن يجعله عند حسن ظنهم.