كتلة الخمسة على تواصل مباشر ونتائج الانتخابات في يد رب العالمين ثم إرادة الناخبين



قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عبدالله المضف إن ترشحه للانتخابات الماضية والمقبلة جاء لمحاربة الفساد الذي يجب أن يحارب ويواجه.



وأضاف في تصريح صحافي: «كلنا أمل بعد الخطاب التاريخي السامي الذي تفاءل به أبناء الشعب الكويتي وتحقيقا لما تضمنه هذا الخطاب فإن هناك أدوارا يجب أن توزع بين المجلس والحكومة لمكافحة الفساد».



وأوضح المضف أن الفساد في البلاد يعمل بشكل مؤسسي، وعلى قوى الإصلاح أن تتوحد لمواجهة هذا الفساد إلى أن تتطهر منه مؤسسات الدولة.



وطالب بتطبيق القانون على من ارتكب جرائم تخص المال العام، لافتا إلى أن العزل فقط هو مكافأة نهاية خدمة ليس إلا، مشيرا إلى أن إرجاع حقوق الناس وحماية المال العام واجب ليس فقط على النواب بل على كل مواطن، ويجب محاسبة كل من تدور حوله شبهة فساد.



وأكد المضف أن كتلة الخمسة على تواصل مباشر وأن نتائج الانتخابات في يد رب العالمين ثم إرادة الناخبين، ويجب أن يكون هناك رؤية وتخطيط للمرحلة القادمة.