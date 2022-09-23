خفض "جولدمان ساكس" توقعاته لنمو اقتصاد الصين للعام المقبل، متوقعاً التزام الدولة بسياستها الصارمة لمواجهة "كوفيد-19" حتى الربع السنوي الأول من 2023 على الأقل.

ووفقًا لما نقلته "بلومبرج"، قال اقتصاديو البنك أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يرتفع 4.5% في عام 2023، بانخفاض عن توقعاته السابقة التي توقعت نموًا بنسبة 5.3%، لكنهم ثبتوا توقعاتهم للعام الحالي عند 3%.

وذلك لأنه من غير المرجح أن تبدأ الصين في إعادة فتح أبوابها قبل الربع الثاني من العام المقبل، وربما ترغب أيضًا في الانتظار إلى ما بعد ذروة موسم السفر عند بداية العام القمري الجديد وجلسة البرلمان التي ستنعقد مارس المقبل عند اكتمال إعادة ترتيب المسؤولين الحكوميين، قبل انهاء استراتيجية "صفر كوفيد".

وأشاروا إلى أن أي تخفيف في قيود "كوفيد-19" سيتبعه ارتفاع في حالات العدوى، وانخفاض في الحركة، واضطرابات محتملة في سلسلة التوريد، مما سيخفض النشاط الاقتصادي.