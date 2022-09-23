

القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الداعي إلى حل الأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والوسائل الديبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، خاصة على ضوء التداعيات السلبية لتلك الأزمة على الاقتصاد الدولي، لاسيما تأثير أزمتي الطاقة والغذاء على الدول النامية، ومن ضمنها مصر.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري مع وزير خارجية روسيا سيرغي لاڤروڤ وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري ناقش مع نظيره الروسي تطورات الأزمة الأوكرانية.



وأضاف أن الوزيرين تناولا مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.



كما بحث شكري ولاڤروڤ عددا من الملفات الإقليمية من بينها الأزمة الليبية، وتطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في سورية والعراق، وأهمية العمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.