هبطت البيتكوين خلال تعاملات الجمعة وسط تحذيرات بشأن الاستثمار في الأصول المشفرة، وعقب سلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة من قبل عدد من البنوك المركزية عالميًا.

وأكد "جيمي ديمون" الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان تشيس" في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي على تشككه بشأن الرموز المشفرة، قائلًا: "إنها مخططات بونزي لامركزية"، ما يعني أنها وسيلة تستخدمها المنصات للاحتيال على المستثمرين من خلال وعدهم بالحصول على عوائد مرتفعة.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 1.47% عند 19024.65 دولار، في الساعة 12:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس"، كما هبطت الإيثريوم بنسبة 1.09% إلى 1305.80 دولار.

على جانب آخر، ارتفعت الريبل بنسبة 4.34% إلى 50.11 سنت، وزادت بينانس بنسبة طفيفة 0.15% إلى 274.36 دولار.

وصعدت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية بنسبة 0.71% إلى 933.02 مليار دولار، بحسب بيانات "كوين ماركت كاب".