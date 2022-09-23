إن الأشياء التي يقولها الآباء لأطفالهم يمكن أن تشجعهم وتمنحهم الثقة، أو تقلل من احترامهم لذاتهم وتعيقهم في الحياة.

كيف نتجنب فعل هذا الأخير؟ تقول مارجوت "ماكول بيسنو"، وهي كاتبة وأم ومدربة تربية أبوية، إنه أثناء بحثها وكتابة كتابها، الذي يحمل اسم "تربية رائد أعمال" Raising an Entrepreneur، تحدثت إلى 70 من الآباء الذين قاموا بتربية أشخاص بالغين ناجحين للغاية حول كيفية مساعدة أطفالهم على تحقيق أحلامهم.

وتقول "بيسنو" إنه على الرغم من أنها كانت مجموعة متنوعة للغاية -من الأعراق والأديان والفئات الاجتماعية والاقتصادية والتعليم المختلفة- فقد أعطى جميع الآباء لأطفالهم نفس الرسائل كل يوم. وكان بعض هذه العبارات حباً قاسياً، بينما قدمت عبارات أخرى حكمة إيجابية.. ونستعرض في هذا التقرير أبرز هذه المقولات.

عبارات لتنشئة رائد أعمال ناجح

1- "لا أستطيع أن أفعل كل شيء من أجلك"

- كان هؤلاء الآباء على عكس الآباء المفرطين في الحماية؛ فقد وضعوا توقعات واضحة ووثقوا في أطفالهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية.

- والأهم من ذلك أن هذا النهج سمح بحدوث عواقب طبيعية، إذا لم يدرس ابنهم وفشل في الاختبار، على سبيل المثال، فهم يستخدمون ذلك كفرصة للتفكير والتعلم.

- عندما كان روبرت ستيفنز، المدير التنفيذي السابق في شركة "بست باي" "Best Buy"، يبلغ من العمر ثلاث سنوات، قام بخلع جميع مقابض الأبواب في المنزل، وقال ستيفنز عن هذا: "لم يكن والداي غاضبين، لقد قالا لي فقط إن علي إعادتها جميعاً".

- أصبح ستيفنس الفتى "الذي يصلح الأشياء المعطوبة" في عائلته. ثم، في سن الرابعة والعشرين، بدأ في تأسيس شركة "جيج سكواد ""Geek Squad، وهي شركة صيانة باعها لاحقاً مقابل 3 ملايين دولار.

2- "ابذل قصارى جهدك وكن طيباً"

- تعلم جميع رواد الأعمال أهمية حسن الأخلاق والعطف عندما كانوا صغاراً.

- في عام 2006، أسس بليك ميكوسكي شركة "تومس" "TOMS"، والتي تبرعت بأكثر من 95 مليون زوج من الأحذية.

- وقدمت شركته نموذج عمل سمي بـ "واحد مقابل واحد"، وهو يتمثل في التبرع بمنتج واحد للأشخاص المحتاجة مقابل كل منتج يشتريه المستهلك.

- وقالت والدته إن غرس التعاطف كان جزءاً مهماً في تربية أطفالها: "لقد كنا دوماً نكفل ثلاث أو أربع عائلات في عيد الميلاد من خلال كنيستنا واشترينا الملابس والألعاب التي قدمناها معاً للأطفال".

- وقالت إن هذه كانت "سياسة الأسرة، دائماً، لمساعدة من هم أقل حظاً.. لقد رأى الأطفال هذه الممارسات في حياتهم كلها".

3- "إذا لم ينجح شيء ما، لا تحزن.. فقد يتحول إلى شيء جيد لاحقاً"

- لقد تعلم رواد الأعمال في صغرهم أن يفوزوا ويخسروا بصدر رحب، وألا يكونوا مهووسين بأخطائهم، وكان تغيير الاتجاه ومحاولة نهج جديد أمراً أساسياً أيضاً.

- حاول جوناثان نيمان تأسيس عدد من الشركات في الكلية، لم تنجح أي منهما. لكنه تعلم من تجاربه هذه، بعد التخرج في الكلية، شارك نيمان أصدقاءه في تأسيس شركة "سويت جرين" Sweetgreen، التي لديها الآن أكثر من 900 موقع في جميع أنحاء البلاد.

- وقال نيمان: "حتى لو لم يقتنع والدي بجودة فكرة ما، فقد كان يساندني، إن رحلتي في ريادة الأعمال تدور حول المرونة، نستمر في التقدم، نفشل، نحاول ونحاول مرة أخرى، نفشل، نحاول ونحاول ونحاول".

4- "ما هو أفضل - وأسوأ شيء - حدث اليوم؟"

- تناقش العائلات المختلفة أحداث اليوم في أوقات مختلفة، مثل أثناء رحلة العودة من المدرسة إلى المنزل أو في عطلات نهاية الأسبوع، لكن كثيرين يجرون محادثات رائعة حول مائدة العشاء، لقد عرف الأطفال أنه مكان آمن للتحدث.

- عندما كان المستثمر دي إيه والاش طالباً في المرحلة الثانوية، قرر أنه لا يوجد تنوع كافٍ في مدرسته، وقام بحملة حول هذا الموضوع، غير أن مدير المدرسة طالبه بالتوقف.

- ناقش الموقف وكيف شعر بالتفصيل مع والدته في ذلك اليوم، وتقول والدته عن هذا: "قلت له إنه يمكنه متابعة حملته إذا أراد ذلك، وأنه يستطيع التعامل مع الأمر، لكنني لم أتدخل أبدًا ".

- اليوم، لا يزال والاش يسعى لتحقيق أهداف يعتقد أنها مهمة، وباتت هذه الأهداف الآن في مجال التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية كشريك في شركة "تايم بايوفينشرس" Time BioVentures.

5- "أنا أحبك"

- نشأ كل رائد أعمال وهو يعرف مدى حب عائلته له، وثقتها به، ودعمها له.

- تقول أليكسيس جونز، كاتبة كتاب يحمل اسم "أنا تلك الفتاة": "لقد وضعت أمي هذه التوقعات للأسرة: نحن نحب بعضنا البعض دون قيد أو شرط - هؤلاء هم أهلك، نحن دائمًا ندعم بعضنا البعض، لقد جعلني هذا أشعر بأنه لا يوجد شيء مستحيل".

- أرسل آباء 70 رائد أعمال نفس الرسالة لهم: "نحن نحبك.. نحن نثق بك.. نحن نؤمن بك.. نحن ندعم كل ما تريد القيام به.. سنكون دائمًا هنا من أجلك".