قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا هز العاصمة بعد ظهر الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجار في منطقة شديدة التحصين وسط المدينة.

ولم يتضح على الفور من المسؤول عن الانفجار الذي أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بسم الله حبيب وقوعه.

هذا، ووقعت عدة انفجارات مميتة في مساجد خلال صلاة الجمعة في الأشهر القليلة الماضية وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن بعضها.

وسمع شاهد بحسب «رويترز» الانفجار في وزير أكبر خان، وهي منطقة في العاصمة كانت سابقا موقع «المنطقة الخضراء» بالمدينة، حيث كانت تتمركز فيها العديد من السفارات الأجنبية وحلف شمال الأطلسي، غير أن حركة طالبان الحاكمة تسيطر عليها الآن.