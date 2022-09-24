حنان عبد المعبود

أكدت منسقة الأنشطة بمركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي الصيدلانية هدى القلاف أن سلامة المرضى أحد تخصصات الرعاية الصحية الذي تم استحداثه بعد حدوث بعض التعقيدات في نظم الرعاية الصحية والتي نجم عنها أضرار تصيب المريض أو المرافق الصحية نفسها أو حتى قد ينجم عنها إصابة العاملين أو مقدمي الرعاية الصحية، مبينة أن الهدف من سلامة المرضى هو الحد من المخاطر والأخطاء أثناء حصول المريض على الرعاية الصحية أو الحد منها.

جاء ذلك ضمن تصريح لها على هامش الاحتفال بيوم سلامة المرضى، الذي أقيم بالمركز بهدف التوعية حول مأمونية الدواء، وخطر استخدام الأدوية غير الموصوفة، وخطر استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع، وضمان رعاية المرضى من المخاطر التي قد يتعرضون لها في الحياة غذائيا وبدنيا، وتعزيز الصحة النفسية والبدنية، بالإضافة الى ضمان سلامة مقدم الرعاية الصحية من سلامة المرضى.

وأكدت القلاف في تصريح لـ «الأنباء» أن لتحقيق الهدف من سلامة المرضى لابد وأن تقدم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية، وبالتالي لضمان الجودة والسعي الى تحقيق الهدف الأساسي، هناك سياسات واضحة وبيانات لابد من أن يعمل عليها مجموعة العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية من كوادر طبية وإدارية.

وقالت «كخطوة من لجنة السلامة وإدارة المخاطر في مركز الزلزلة الصحي وإيمانا بدور التوعية وآثارها على المجتمع، كان لابد من إقامة نشاط لسلامة المرضى تحت شعار «التوعية المجتمعية خطوة نحو الرعاية الأولية الشاملة»، حيث منظمة الصحة العالمية ركزت في الاحتفال هذا العام على مأمونية الدواء، حرصنا على أن يكون شعارنا الثاني هو «دواء بلا أضرار» وقد شارك بالنشاط جميع أقسام المركز والبعض من إدارات وزارة الصحة إضافة الى بعض الشركات الطبية المتخصصة.

وبينت أن حملة استرجاع الأدوية والتي نظمها مكتب المدن الصحية على مستوى الكويت، وافقت اليوم التوعوي بالمركز، لافتة الى أن الحملة تستهدف المجتمع ككل، وقالت: كل شخص داخل منزله لديه أدوية زائدة، وقد تكون تالفة منتهية الصلاحية أو مازالت صالحة ولكنها لمرضى بعينهم، والتعامل معها بطريق الخطأ قد يهدد حياة من يتناولها، ولهذا فقد نصحنا المراجعين بضرورة إعادة الأدوية التي ليس لها استخدام على مدار اليوم، على أن يقوم بالتوقيع على تعهد بعدم المطالبة بهذه الأدوية مرة أخرى، ويتم تسلمها بمشاركة ست جهات وهي البيئة والمدن الصحية وإدارة الخدمات الصيدلانية، وعدد من الجهات تشارك في جمع الأدوية ومن ثم إتلافها بطريقة آمنة تحت شعار «سلم أدويتك وأمن بيتك».

وأشارت إلى أن النشاط القادم لهذا الموضوع سيكون في منطقتي مبارك الكبير والشامية، لافتة إلى الاستمرار في بث الوعي حول مأمونية الدواء على مدار العام دون توقف بهدف تقنين استخدام الادوية.