بشرى شعبان

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف مسلم السبيعي قرارا إداريا بتشكيل لجنة إدارة صندوق الادخار لمجهولي الوالدين ومن هم في حكمهم تشرف على تنظيم مدخراتهم برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية.

ونص القرار على أن يكون مدير الحضانة العائلية نائبا لرئيس اللجنة، وتكون بعضوية كل من مدير الشؤون المالية، مراقب بيوت الضيافة بإدارة الحضانة العائلية ورئيس قسم متابعة شؤون الأبناء بإدارة الحضانة العائلية ورئيس بيت ضيافة الفتيات بإدارة الحضانة العائلية ورئيس بيت ضيافة السالمية بإدارة الحضانة العائلية ورئيس قسم الحضانة العائلية بإدارة الحضانة العائلية ورئيس القسم المالي بإدارة الحضانة العائلية ممثل عن الإدارة المالية، ويسمح القرار للجنة بالاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص في مجال عملها دون ان يكون به حق التصويت.

ونص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه وبحضور نصف الأعضاء إلى جانب الرئيس ونائبه، وتجري عليها أحكام نظام الخدمة المدنية الخاص في حضور اللجان بالجهات الحكومية، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره ولمدة سنة.