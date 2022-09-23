قامت منصة "تيك توك" TikTok، بتوسيع قواعد الانتخابات الخاصة بها لجعل من الصعب على السياسيين والجماعات السياسية جمع التبرعات باستخدام المنصة.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن المنصة تخطط لحظر جميع أنشطة جمع التبرعات قريبًا.

وتأتي التغييرات قبل ستة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي منشور على المدونة، قال رئيس TikTok لحلول الأعمال العالمية، Blake Chandlee، إن الشركة ستغلق على الفور جميع ميزات الإعلان وتحقيق الدخل للسياسيين والأحزاب على المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحسابات الخاصة بالحكومات والسياسيين والأحزاب السياسية التقدم بطلب للتحقق.