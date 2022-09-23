أصبحت أكثر الفنادق الرقمية ذات أهمية لعدد كبير من المسافرين لاغراض تجارية، والذين يروق لهم إنهاء أعمالهم التجارية بدون التوقف لملء مجموعة من النماذج المطلوبة في مكتب الاستقبال .

لذلك يلجأ الكثير منهم إلى إنهاء عملية تسجيل وصولهم من خلال هواتفهم الذكية. و يقول توبياس فارنيكه، العضو المنتدب لاتحاد الفنادق الألمانية، إن "هناك رغبة كبيرة بين رواد قطاع الأعمال، في استخدام الرقمنة والبقاء على نقاط اتصال قليلة مع مكتب الاستقبال".

ويقول فارنيكه، وهو يتطلع إلى التطور الذي يمكنه أن يتخيله بعد 10 أعوام من الآن،إن قطاع الفنادق يهتم كثيرا بشأن خدمات الرقمنة، حيث صار الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الفنادق كانت من بين أول القطاعات التي تعاملت مع آراء العملاء عبر الإنترنت، مضيفا: "ولكن لا يزال هناك الكثير من الإمكانات للتحسين."

وجدير بالذكر أن الكثير من الفنادق تستخدم روبوتات الدردشة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسفر، حيث يفضل عدد متزايد من العملاء كتابة طلباتهم بدلا من طرحها على الهاتف.