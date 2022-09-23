أظهر تقرير اقتصادي أن مبيعات الهواتف الذكية التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات تفوقت على مبيعات هواتف الجيل الرابع وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات على طرح أول مجموعة من هواتف الجيل الخامس مثل سامسونج جالاكسي إس .10

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن نيل ساه نائب رئيس شركة كاونتر بوينت لأبحاث السوق القول إن هواتف الجيل الخامس شكلت حوالي 9ر49% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 7ر49% لهواتف الجيل الرابع، في حين شكلت هواتف الجيل الثالث 7ر0% من إجمالي المبيعات.

وذكر موقع سي نت أن هذه الأرقام تشير إلى اتجاه المستخدمين نحو التخلص من هواتفهم الأقدم وشراء أحدث الهواتف التي تدعم أحدث جيل من تكنولوجيا شبكات الاتصالات اللاسلكية.

يأتي ذلك في حين تتوسع شركات الاتصالات الأمريكية في توفير خدمات الجيل الخامس، حيث ذكرت شركة فيرزون أن حوالي ثلث عدد مشتركيها في بداية العام الحالي يستخدمون هواتف الجيل الخامس، في حين توفر هذه الهواتف للمشتركين بأسعار مخفضة في إطار عروض ترويجية سخية. في الوقت نفسه فإن الشركات الآن توفر تكنولوجيا الجيل الخامس للهواتف ذات الأسعار المقبولة وليس للهواتف الأغلى ثمنا فقط، مما ساعد على سرعة انتشارها.