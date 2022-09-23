يطرح الفنان بهاء سلطان أغنيته الجديدة "ندرًا عليا" الأسبوع المقبل على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات "اليوتيوب" بعد قيامه بتصويرها فيديو كليب.

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ومدير تصوير أحمد عبد القادر مهندس ديكور أحمد فايز، وإخراج ياسين حسن، وتعد "ندراً عليا" الأغنية الثانية بعد أغنية "دلوقتي عجبناكو" وهي من ألبوم بهاء سلطان الجديد.

وحققت أغنية "دلوقتي عجبناكوا" أولى أغنيات ألبومه الجديد 6ر2 مليون مشاهدة التي تم طرحها منذ 6 أيام، وهي كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، ومكس ماهر صلاح، وماستر جلال حمداوي.

وانتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذي تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ويجرى حاليًا أعمال المونتاج والمكساج؛ تمهيدًا لطرح الفيلم في دور العرض خلال الفترة المقبلة.