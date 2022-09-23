شنّ خطباء وأئمة المساجد في لبنان حملة واسعة على المقاطعين لاجتماع دار الفتوى الذي سينعقد السبت بدعوة من مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، وذلك خلال خطبة صلاة الجمعة.



واستنكر الخطباء على بعض نواب قوى التغيير رفضهم الاجتماع مع غيرهم من نواب السنة مع المفتي دريان بحجة انهم غير طائفيين وان دور دار الفتوى قائم على الأمور الدينية فقط متناسين انهم انتخبوا عن المقاعد السنية في مناطقهم.



وانتقدوا تغافل هؤلاء عن أن دار الفتوى لم تكن مرجعية ضيقة لأهل السُنّة فقط، بل كانت ومازالت دارا لكل اللبنانيين وفي احلك الظروف بشهادة نواب أحرار من الطوائف اللبنانية على اختلافها، فلا عذر لتخلفهم عن هذا الاجتماع الذي يحمل عنوان وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.