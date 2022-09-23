أعلنت فضيلة شايب، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن تفشي مرض الكوليرا يؤثر حاليا على 6 محافظات في سورية هي حلب والحسكة ودير الزور واللاذقية ودمشق وحمص، لافتة إلى أن المرض أودى حتى 20 الجاري بحياة 23 شخصا وأصاب 253 آخرين.



وقالت المتحدثة الأممية، في مؤتمر صحافي الجمعة، إن المنظمة الدولية وكجزء من استجابتها نقلت إمدادات من مركزها اللوجستي في دبي، حيث وصلت شحنة إلى مطار دمشق في 19 سبتمبر تحتوي على محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم واختبارات الكوليرا السريعة وأقراص الكلور لتنقية المياه وغيرها وهي تكفي لتغطية 2000 حالة خطيرة و190 ألف حالة طفيفة.



وأضافت أنه يمكن ربط مصدر العدوى بمياه الشرب من مصادر غير معالجة أو استهلاك أغذية ملوثة بسبب الري بمياه غير آمنة، مؤكدة أن أولوية المنظمة تتمثل في وقف انتشار المرض الفتاك من خلال الاستمرار في دعم فرق الاستجابة السريعة وتوسيع المراقبة والاختبار والاتصال بالتعقب مع زيادة الوعي بين المجتمعات المتضررة والمعرضة للخطر حول كيفية حماية أنفسهم.



وأشارت شايب الى أنه تم توزيع المساعدات على المرافق الصحية في شمال شرق سورية حيث يتركز تفشي المرض، والسبب الرئيسي وراء ذلك نهر الفرات الذي اصبح المصدر الرئيسي للمياه لأكثر من خمسة ملايين سوري، وفق الأمم المتحدة.



وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على شمال شرق سورية تسجيل 16 حالة وفاة، إضافة إلى 78 إصابة مؤكدة، 43 منها في ريف دير الزور الغربي.



وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية جوان مصطفى إن التحاليل أظهرت وجود البكتيريا «المسؤولة عن الكوليرا في مياه نهر الفرات، نتيجة انحباس النهر وتراجع منسوبه بشكل كبير وتحوله في كثير من المناطق الى مستنقعات». ويخترق النهر الأراضي السورية بنحو 600 كلم.



وجعلت عوامل عدة بينها الجفاف وتراجع نسبة المتساقطات وارتفاع درجات الحرارة جراء تغير المناخ، تدفق النهر في أدنى مستوياته، بعدما كان يفيض سنويا خصوصا عند هطول الأمطار الغزيرة.



وفاقم تراجع غزارة المياه مشكلة تلوث نهر الفرات الناجم الى حد كبير عن مياه الصرف الصحي التي تصب فيه.



ويشكل التلوث النفطي في المناطق الغنية بآبار النفط، بما فيها دير الزور، مصدر قلق رئيسي.



ويترجم مدى اعتماد الناس على مصادر مياه شرب غير آمنة في سجلات قوائم المرضى التي يحصيها مستشفى الكسرة في دير الزور بشكل يومي.



ويؤكد مدير المستشفى طارق علاء الدين استقبال عشرات الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا يوميا، متحدثا عن مئات الحالات خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة، بحسب «فرانس برس».



وقال لوكالة «فرانس برس» إن القاسم المشترك بين الحالات كافة هو «شرب المياه من الصهاريج المعبأة بشكل مباشر من نهر الفرات وغير الخاضعة للفلترة والتعقيم».



وناشد كل المنظمات الدولية العاملة في مجالي الصحة والبيئة التدخل «للعمل بشكل سريع وعاجل» من أجل تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصحية ولإصلاح محطات المياه المتضررة وتعقيمها.



وعند تسجيل أولى الحالات خلال الشهر الجاري، ربط المرصد السوري لحقوق الإنسان انتشار الكوليرا في الريف الغربي لدير الزور بتوقف السلطات المحلية عن توزيع مادة الكلور على محطات المياه خلال الأشهر الثلاثة الفائتة.



إثر ذلك، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على الريف الغربي لدير الزور استئناف توزيع الكلور، وتقديمها الدعم للمنشآت الطبية بما فيها مستشفى الكسرة.



لكن أسباب تفشي المرض الرئيسية مازالت بدون حل جذري.



ويقول المزارع أحمد الرشيد (55 عاما) إنه استخدم مياه نهر الفرات لري محاصيله من الفجل والملفوف والسبانخ والسمسم، ما تسبب بتلوثها.



ويشرح «ليس هناك من كلور للتعقيم، والمياه ملوثة وكلها جراثيم (..) نشربها ونعتمد على حماية رب العالمين».



وإذ كان يلقي باللوم على السلطات المحلية «لتقصيرها في هذا المجال»، اقترب صهريج من نهر الفرات لسحب المياه عبر مضخة، ومن ثم نقلها لتوزيعها على السكان، لاستخدامها للري أو ربما للشرب.



ويقول الرشيد «نعلم أن هذه المياه ملوثة، لكننا مجبرون على أن نشرب منها (..) ليس لدينا خيار آخر».