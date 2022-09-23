رفع مصرف سورية المركزي قبل ايام سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية، في النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة والتحويلات، للمرة الثانية هذا العام، بعد رفعه في ابريل الماضي.



كما طال الرفع أيضا النشرة المخصصة لدفع البدل العسكري، وذلك بعد أن أبقى على سعره القديم لأكثر من سنة ونصف.



ولاقى القرار انتقادا واسعا إثر ما سينتج عنه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية اليومية.



أستاذ الاقتصاد والمالية الدولية في جامعة «غازي عينتاب» التركية، د.عبدالمنعم الحلبي، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن سبب قرار المصرف المركزي واحد لا ثاني له، ويتجلى بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق الموازية، ومحاولة الاقتراب منه.



من جهته، قال الباحث الاقتصادي، د. علي محمد، لصحيفة «الوطن» المحلية، إن القرار جاء لسببين، أولهما تسلسل يقوم به مجلس النقد والتسليف في المصرف المركزي، لـ «تقريب الهامش» بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وثانيهما انخفاض قيمة الليرة الأخير.



وقال الحلبي إن «المركزي»، مطالب إما برفع إضافي يقارب السوق الموازية، أو التدخل فيها لتخفيض الدولار والعمل على إعادته إلى ما دون حاجز الأربعة آلاف ليرة سورية، موضحا أنه عبر ذلك يسعى إلى حد ما إلى جذب المزيد من حوالات المغتربين عبر قنواته الرسمية، فضلا عن إرسالها عبر السوق السوداء.



من جهتها، اعتبرت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة د.لمياء عاصي أن التأملات يجب أن تكون ضعيفة في تحسن حجم الحوالات عبر الأقنية الرسمية، لأن سعر الصرف في السوق السوداء لا يزال أعلى بكثير من السعر الرسمي.



وأضافت عاصي، في حديث إلى صحيفة «الوطن» المحلية الخميس، أن إرسال الحوالات الخارجية عبر السوق السوداء سيبقى مستمرا، لأن المواطنين الذين ترد إليهم حوالات خارجية أو المستثمرين الذي يريدون إرسال حوالات من الخارج، لن يقبلوا بدفع هذا الفارق بين السعرين مهما كانت العقوبات والإجراءات الأمنية والقانونية قوية، بحسب تعبيرها.



واعتبرت عاصي، أن تعمد حدوث هذا الفرق «غير مفهوم»، موضحة أن انخفاض سعر الحوالات عبر الأقنية الرسمية أدى إلى فقدان مصدر مهم من المصادر الدولارية وعدم جذب للاستثمارات.



وحول تداعيات القرار على الاسعار قال الحلبي، إن من أبرز آثار قرار المصرف، تخفيف عبء الدعم الذي يقدمه لبعض المستوردات من السلع الأساسية وغيرها بعد ارتفاع الدولار، حيث سيقدم الدولار لمستورديها بالسعر الجديد. الأمر الذي سيتبعه ارتفاع متناسب إضافي في أسعار تلك المواد في السوق، ما سيؤدي إلى زيادة أعباء المعيشة الصعبة أساسا.



كما قال عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إن أي زيادة في التكاليف سيوازيه زيادة في الأسعار، وسيكون لقرار المركزي بتعديل سعر الصرف أثر في ارتفاع في قيم الرسوم الجمركية، منوها إلى أن الزيادة في الأسعار لا يجوز أن تكون فوق 7%، أي موازية لرفع سعر صرف الدولار.



من جهته، اعتبر الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أيمن ديوب أن رفع سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات لن يسهم بأي رفع لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، لأن عناصر العرض والطلب لم تتغير وحدوث تحرك بطيء لن يكون ذو أثر مهم في سعر الصرف بالسوق الموازية، بحسب تعبيره.