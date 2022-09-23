شارك وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والذي عقد صباح اليوم الجمعة على هامش أعمال الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.



وقد تناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات العربية - الأمريكية ومخرجات قمة جدة للأمن والتنمية وتوطيد ركائز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين كما تباحث الوزراء حول القضايا العربية والتحديات المشتركة بما في ذلك التوافق على ضرورة التوصل إلى آلية لمتابعة مخرجات هذا التنسيق المشترك بين كافة الأطراف.