خطفت الجماهير الأضواء في كأس ليفر للتنس، التي شهدت اعتزال النجم السويسري روجر فيدرر، الذي خاض المواجهة الأخيرة في مسيرته، من خلال هذه البطولة التي انطلقت منافساتها الجمعة، في لندن.

البطولة التي جمعت الأربعة الكبار، نادال وفيدرر وديوكوفيتش وآندي موراي، لأول مرة في التاريخ، أضيفت مفاجأة اللحظة الأخيرة التي تتمثل في أنها ستكون الأخيرة للاعب السويسري المخضرم، الذي أعلن أنه لن يخوض أي مسابقة رسمية أخرى بعد هذه البطولة الاستعراضية.

وخطفت الجماهير الأضواء خلال هذه البطولة، حيث تسبب ناشط بيئي، بحالة من الفوضى، عندما اقتحم الملعب وأضرم النار في نفسه، مما أدى إلى توقف مباراة ستيفانوس تيتيباس ودييغو شوارتزمان في كأس ليفر للتنس.

وخلال مواجهة الزوجي التي جمع فيدرر ونادال الجمعة، صنع مشجع الحدث على المدرجات، بعد أن أظهرت إحدى كاميرات النقل الخاصة باللقاء، وهو يقوم بخلع أكثر من 6 قمصان خاصة بالنجم فيدرر على المدرجات، وتوزيعها على الجماهير، في لقطة لاقت استحسان النجم السويسري، وزميله في لقاء الزوجي، رافائيل نادال.