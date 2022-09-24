عبدالعزيز الفضلي

فيما يتوجه المتعلمون يوم غد الأحد، في مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية إلى مقاعد الدراسة مدشنين العام الدراسي الجديد على أن يلحق بهم زملاؤهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 2 اكتوبر المقبل، باشرت الشركة المختصة لتنظيف المدارس في منطقتي مبارك الكبير والعاصمة أعمالها منذ أول سبتمبر الجاري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة سعود العرفج، في تصريح خاص لـ "الأنباء"، أنه رغم أن العقد مع وزارة التربية يبدأ في 7 اكتوبر المقبل ، وأمر المباشرة يبدأ بعد 90 يوما من توقيع العقد غير ان مصلحة الطلبة وهيئاتنا التعليمية فوق كل اعتبار، مشيرا الى ان الشركة قامت بتوزيع العمالة لكي يجهزوا المدارس قبل دخول الطلبة مساهمةً منها في توفير افضل الاجواء للطلبة لكي يتلقوا تعليمهم على اكمل وجه .

وهنأ العرفج الهيئات التعليمية وأبنائنا الطلبة بالعام الدراسي الجديد، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح بعد انقطاع الطلبة عن الحضور الكامل للدراسة لمدة عامين بسبب جائحة كورونا .

وأوضح ان الشركة رأت من الضروري أن نبدأ مبكراً في عملية التنظيف خاصة وأن المدارس بحاجة إلى شغل مضاعف لتجهيزها جيداً، معربا عن بالغ شكره و وتقديره لكل من ساهم في إنجاح عمل الشركة .

إلى ذلك واصلت وزارة التربية بمختلف قطاعاتها تجهيز وأعداد المدارس من حيث الصيانة والعمالة والكتب والأثاث إضافة إلى توزيع الهيئات التعليمية على المدارس الجديدة في غرب عبدالله مبارك ومدينة صباح الاحمد السكنية، ومن المتوقع أن يشهد اليوم الدراسي الأول جولات للقيادات التربوية على المدارس للاطلاع على سير العمل فيها .