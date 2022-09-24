قام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء حامد البالول، ومدير عام الادارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المؤنس وعدد من قيادات خفر السواحل، بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف من منتسبي الإدارة العامة لخفر السواحل، وذلك تقديرا لجهودهم المتميزة وتفانيهم في أداء عملهم ويقظتهم المستمرة في حفظ الحدود البحرية للبلاد ومواجهة ومكافحة تجار ومروجي المخدرات وضبط العديد من القضايا، ما ساهم في درء خطر هذه الآفة المدمرة وعدم دخولها إلى البلاد.

وأكد الوزير الخالد أن الأمن لا يتحقق إلا بسواعد أبناء المؤسسة الأمنية المخلصين، مشددا على ضرورة التحلي بالعدل والالتزام بالقانون.

وأوضح الخالد أن هذا التكريم ما هو إلا تقدير وعرفان للمكرمين وحافز ودافع للآخرين، داعيا الله أن يحفظهم ويسدد خطاهم للحفاظ على أمن هذا البلد، متمنيا لهم التوفيق والسداد، حيث طالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطنهم العزيز.