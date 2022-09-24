أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، ان القرار الذي صدر بإضافة منطقة رأس الخفجي إلى مناطق الفئة الأولى من المناطق النائية يشمل موظفي وزارة النفط فقط العاملين في منطقة الخفجي وليس موظفي الشركة الكويتية لنفط الخليج.



وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة د..محمد الفارس أصدر قرارا جاء فيه:

مادة 1



تُضاف منطقة رأس الخفجي إلى مناطق الفئة الأولى من المناطق النائية الواردة بالجدول المرفق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية.

مادة 2



يُعمل بهذا القرار من تاريخ 2022/9/1، وينشر في الجريدة الرسمية.