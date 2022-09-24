أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بإشهار مبرة «ساعد» الخيرية.

وجاء في القرار:

مادة 1

تُشهر مبرة ساعد الخيرية لمدة غير محدودة، ويُنشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وتضمن النظام الأساسي لمبرة ساعد الخيرية:

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة ساعد الخيرية ومقرها دولة الكويت، وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين المحتاجين الكويتيين أو المقيمين، وتقديم المنح التشجيعية للباحثين والجوائز التقديرية للمتفوقين وعمل الأنشطة التربوية ودعم مراكز البحوث العلمية والأدبية ودعم وتنظيم مسابقات القرآن الكريم وتحفيظ السُنة النبوية وكفالة الأيتام والأرامل والمحتاجين وتقديم كافة أنواع المساعدات المالية والمعنوية داخل دولة الكويت وتقديم التبرعات المالية لوزارة الصحة لتوفير الاجهزة والمعدات الطبية والادوية للمستشفيات والمستوصفات الحكومية داخل دولة الكويت وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وبعد موافقة الوزارة، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة، على أن تمارس تلك الاهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.

والمؤسسون هم:

٭ علي محمد علي ارطام العجمي

٭ راشد محمد علي ارطام العجمي

٭ سعد محمد علي ارطام العجمي

٭ عامر محمد علي محمد

٭ فاطمة محمد علي ارطام العجمي

٭ شاهه محمد علي ارطام العجمي

٭ بخيته محمد علي ارطام العجمي

٭ بدحه محمد علي ارطام العجمي

٭ رفعه محمد علي ارطام العجمي

٭ صيته محمد علي ارطام العجمي

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.