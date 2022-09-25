يعد الحصول على ماجستير إدارة الأعمال MBA فرصة مثيرة للمهنيين أو رواد الأعمال الطموحين الذين يتطلعون إلى رفع مستوى حياتهم المهنية ورواتبهم، إذ حصل الخريجون من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم العام الماضي على وظائف تتقاضى رواتب مكونة من ستة أرقام.

ولكن بعد ارتفاع الطلب المفاجئ الذي شوهد في بداية الوباء على كليات الأعمال، ظلت الطلبات ثابتة أو انخفضت في كليات إدارة الأعمال الكبرى لعام 2021، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

على سبيل المثال، أبلغت كلية كيلوج للإدارة بجامعة نورث وسترن عن انخفاض بنسبة 20% في طلبات الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال في فصل الخريف لعام 2021، كما أبلغت كلية كولومبيا للأعمال عن انخفاض بنسبة 6%، على الرغم من أن حجم الطلبات كان لا يزال أعلى مما كان عليه في عام 2019.

وبالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الالتحاق بكلية إدارة الأعمال أو المسجلين حاليًا فقد يهمهم الاطلاع على حجم ما يجنيه الخريجون من بعض أفضل البرامج، لذا تقدم صحيفة "بيزنس إنسايدر" قائمة "يو إس نيوز آند ورلد ريبورت" لأفضل كليات الأعمال لعام 2023 للالتحاق ببرامج ماجستير إدارة الأعمال.

1- كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو

- احتلت كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو المرتبة الأولى في تصنيفات كليات إدارة الأعمال في تقرير "يو إس نيوز آند ورلد ريبورت" لعام 2023، لتتعادل مع كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا.

- وبلغ متوسط ​​الراتب لخريجي "بوث" العام الماضي 155 ألف دولار، وفقًا لأحدث تقرير للكلية، في حين تقدر التكلفة السنوية للالتحاق بالكلية بنحو 115.062 ألف دولار.

- وعادة يلتحق غالبية خريجي الكلية بوظائف في مجال الاستشارات أو الخدمات المالية.

- واستقطبت شركة الاستشارات "ماكينزي 46" خريجي عام 2021، كما كانت "أمازون" و"جوجل" و"جيه بي مورجان تشيس" و"باين آند كومباني" من بين الشركات التي وظفت خريجي العام الماضي من كلية "بوث".



2- كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا



- بلغ متوسط ​​الراتب لخريجي جامعة وارتون العام الماضي 155 ألف دولار، في حين بلغت التكلفة السنوية للالتحاق بالكلية 118.568 ألف دولار.

- وتم تعيين غالبية الخريجين أيضًا في وظائف الاستشارات أو الخدمات المالية أو صناعة التكنولوجيا، كما تلقى طالبان أو أكثر عروض عمل من شركات مرموقة مثل "أمازون" و"باين آند كومباني"، و"بلاك روك"، "ديلويت كونسلتينج"، و"بوسطن كونسلتينج جروب"، و"جولدمان ساكس".

3- كلية كيلوج للإدارة بجامعة نورث وسترن

- تعتبر كلية كيلوج للإدارة بجامعة نورث وسترن ثالث أفضل كلية أعمال وفقًا لتقرير "يو إس نيوز آند ورلد ريبورت".

- وصل متوسط ​​الراتب لخريجي الكلية في عام 2021 إلى 145 ألف دولار، ويلتحق غالبية الخريجين بمجال الاستشارات أو الصناعات التكنولوجية.

- وحصل ما يقرب من 90% من الطلاب على عرض عمل عند التخرج و96% حصلوا على عرض بعد ثلاثة أشهر من التخرج، وفقًا لتقرير التوظيف بالكلية لعام 2021.



4- كلية الدراسات العليا في ستانفورد للأعمال

- احتلت كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة ستانفورد المرتبة الثالثة في تصنيفات "يو إس نيوز آند ورلد ريبورت" لكليات إدارة الأعمال.

- وذكرت جامعة ستانفورد أن متوسط ​​الراتب لخريجي 2021 كان 158.4 ألف دولار مع مكافأة متوسطة قدرها 30 ألف دولار، في حين قدرت الكلية تكاليف الالتحاق بـ 124.389 ألف دولار لمدة عام واحد.

- ومثل الكليات النظيرة، يعمل غالبية طلاب جامعة ستانفورد في التمويل أو الاستشارات بعد التخرج.



5- كلية هارفارد للأعمال

- احتلت كلية هارفارد للأعمال المرتبة الخامسة في قائمة "يو إس نيوز أند ورلد ريبورت".

- وذكرت جامعة هارفارد أن متوسط ​​الراتب لخريجي 2021 كان 150.5 ألف دولار، مع مكافأة متوقعة قدرها 30 ألف دولار، بينما قدرت الكلية أن الطلاب سيدفعون 112.764 ألف دولار لمدة عام واحد من الرسوم الدراسية.

- وتوافد الطلاب الخريجون من الجامعة على مناصب في مجالات الاستشارات والأسهم الخاصة والتكنولوجيا.



6- كلية سلون للإدارة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

- حصلت كلية سلون للإدارة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على المركز الخامس في تصنيف "يو إس نيوز أند ورلد ريبورت" لكليات إدارة الأعمال.

- وكان متوسط ​​الراتب لخريجي سلون 2022 هو 148 ألف دولار وأبلغ غالبية الطلاب عن حصولهم على مكافأة توقيع.

- بينما تبلغ التكلفة التقديرية للالتحاق بالكلية حوالي 120 ألف دولار ويعمل معظم الطلاب في مجالات الاستشارات والتمويل وتجارة التجزئة بعد التخرج.

7- كلية ييل للإدارة

- تحتل كلية ييل للإدارة المرتبة السابعة في تصنيف كليات إدارة الأعمال لـ"يو إس نيوز آند ورلد ريبورت".

- وبلغ متوسط ​​الراتب لخريجي ييل العام الماضي 140.4 ألف دولار، بمتوسط ​​مكافأة توقيع قدرها 30 ألف دولار.

- على جانب آخر، قدرت جامعة ييل أن الطلاب سيدفعون 108.78 ألف دولار مقابل رسوم دراسية لمدة عام واحد.

- ويعمل نسبة كبيرة من خريجي الكلية في مجال الاستشارات والتمويل.

8- كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك

- تحتل كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك المرتبة الثانية عشرة في تصنيفات "يو إس نيوز آند ورلد ريبورت" لكليات إدارة الأعمال لعام 2023.

- وكان متوسط ​​الراتب لخريجي ستيرن العام الماضي 155 ألف دولار، وعمل غالبيتهم في مجال الاستشارات أو الخدمات المالية، وفقًا للكلية.

- فيما كانت التكلفة التقديرية للالتحاق بالكلية - بما في ذلك السكن والطعام - 121.541 ألف دولار، وهي ثاني أعلى رسوم دراسية ضمن أفضل خمس عشرة من كليات إدارة أعمال.