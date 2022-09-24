عبدالعزيز الفضلي

أنهى القطاع المالي بوزارة التربية عملية التدقيق والمراجعة الأخيرة على مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين ومن المعلمين والمعلمات في منطقتي الاحمدي وحولي التعليميتين .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان القطاع المالي تسلم كشوفات المنطقتين من القطاع الاداري وسيتم تحويلها الى البنك المركزي ليتم ايداعها في حسابات المستحقين خلال الاسبوع الجاري، منوهةً الى ان القطاع لن يؤخر اي منطقة تصل له من الادارية .

واضافت انه بانتظار المناطق الأخرى وسيتم انجاز اي كشوفات تصل له وارسالها الى البنك المركزي ولن ينتظر المناطق جميعها، مشيرةً الى ان العمل يكون اولاً باول .